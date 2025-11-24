Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e oltre cinquanta chili di droga sequestrati a Catania: una donna di cinquanta anni, originaria della città etnea, è stata fermata e trovata alla guida di un’auto imbottita di hashish, nascosto in scomparti ricavati ad arte nel veicolo. L’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo un’attenta attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Catania. Gli investigatori, impegnati in un’azione costante di prevenzione e repressione del traffico di droga sia nel capoluogo che in provincia, hanno seguito e monitorato i movimenti della sospettata per diversi giorni.

L’attività info-investigativa ha permesso di individuare una zona del territorio provinciale dove la donna si era recata con la propria auto. Qui i poliziotti hanno deciso di intervenire, bloccando il veicolo per effettuare un controllo approfondito.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante le prime fasi dell’accertamento, la cinquantenne catanese ha mostrato segni di nervosismo e scarsa collaborazione, elementi che hanno insospettito ulteriormente gli agenti. La perquisizione dell’auto è stata quindi condotta con particolare attenzione, soprattutto grazie all’esperienza maturata dagli operatori in operazioni antidroga.

Gli agenti hanno notato delle anomalie nelle bocchette dell’impianto di aerazione: alcune viti non originali lasciavano intuire la presenza di un vano nascosto. Smontando le parti plastiche del cruscotto, i poliziotti hanno rinvenuto trentaquattro involucri sagomati di hashish, per un peso complessivo di circa diciassette chili.

L’intervento dell’unità cinofila e il doppiofondo elettronico

Il controllo è stato ulteriormente approfondito grazie all’intervento dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Il fiuto dei cani ha permesso di individuare un secondo nascondiglio: un doppiofondo ricavato nell’abitacolo, accessibile tramite un ingegnoso meccanismo elettronico.

All’interno di questo vano segreto sono stati trovati e sequestrati altri sessantotto panetti di hashish, per un peso totale di trentacinque chili. In totale, quindi, la droga recuperata ammonta a cinquantadue chili di hashish, suddivisi in centodue panetti nascosti in diversi punti dell’auto.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, la donna è stata arrestata con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la sospettata è stata condotta in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice per le indagini preliminari ha successivamente confermato la misura della custodia cautelare in carcere, mentre proseguono le indagini per ricostruire eventuali collegamenti con altre attività di traffico di droga nella zona.

