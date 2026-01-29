Il video dell'incontro tra Ignazio La Russa e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Incontro istituzionale a Palazzo Giustiniani tra il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Il colloquio si inserisce nel fitto calendario della visita ufficiale a Roma della leader maltese. Metsola, prima del confronto con la seconda carica dello Stato, è stata ricevuta in udienza da Papa Leone. Nel pomeriggio è invece previsto il vertice a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni per discutere i principali dossier europei e i temi di attualità politica internazionale. La giornata romana prevede Metsola ospite anche presso la sede del Parlamento europeo in Piazza Venezia per l’evento “L’eredità di De Gasperi: l’Europa della difesa della libertà”. All’iniziativa, focalizzata sulle radici del progetto unitario e sulle sfide future, hanno preso parte le vicepresidenti Pina Picierno e Antonella Sberna, insieme a una nutrita rappresentanza di eurodeputati italiani.