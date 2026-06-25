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Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ John T. Dunlap, è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV. “L’incontro ha rappresentato un importante momento di condivisione e bilancio della missione dell’Ordine nel mondo, in un quadro geopolitico di grave crisi”, sottolinea lo stesso Ordine spiegando che durante l’incontro, il Gran Maestro ha presentato al Pontefice le principali attività dell’Ordine, a partire dai grandi interventi umanitari nei teatri di conflitto. Particolare attenzione è stata dedicata alla Striscia di Gaza.