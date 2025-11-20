Il video dell'incredibile ragnatela con 111 mila ragni trovata nella Grotta di Sulfur tra Albania e Grecia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta facendo il giro del mondo il video dell’incredibile ragnatela coloniale con 111 mila ragni trovata nella Grotta di Sulfur, tra l’Albania e la Grecia. I ricercatori stanno raccogliendo campioni dalla tela, che copre un’area di oltre 100 metri quadrati. La ragnatela ospita circa 69 mila ragni domestici e più di 42 mila ragni domestici comuni: la particolarità di questa scoperta è che si tratta del “primo caso documentato di formazione di ragnatele coloniali in queste specie”.

Dove si trova la maxi ragnatela con 111 mila ragni

La maxi ragnatela è stata scoperta nella Grotta di Sulfur, al confine tra l’Albania e la Grecia.

La sua esistenza è stata segnalata, per la prima volta, nel 2022 da un gruppo di speleologi cechi. Successivamente, tra il 2023 e il 2025, diversi biologi e ricercatori hanno esplorato la grotta in più spedizioni, i cui esiti sono stati pubblicati il 17 ottobre scorso sulla rivista “Subterranean Biology”.

La maxi ragnatela con circa 111 mila ragni scoperta nella Grotta di Sulfur, al confine tra l'Albania e la Grecia.

Perché la scoperta della ragnatela nella Grotta di Sulfur è speciale

I ricercatori stanno raccogliendo campioni dalla maxi ragnatela coloniale scoperta nella Grotta di Sulfur, che si estende per oltre 100 metri quadrati e ospita circa 111 mila ragni, tra cui circa 69 mila ragni domestici (Tegenaria domestica) e più di 42 mila ragni domestici comuni (Linyphiidae).

La scoperta, come osservato dagli esperti e riportato da Askanews, rappresenta il “primo caso documentato di formazione di ragnatele coloniali in queste specie”.

La tela, hanno spiegato, è composta da “numerose ragnatele individuali a forma di imbuto, ciascuna posizionata strategicamente in un’area dove le risorse trofiche (cibo disponibile) sono abbondanti”.

“Mai osservato nulla di simile”

A guidare la ricerca dedicata alla scoperta dell’enorme ragnatela nella Grotta di Sulfur tra Albania e Grecia è stato István Urák, biologo della Sapientia Hungarian University of Transylvania.

Le sue dichiarazioni, riportata dal Tg La7, evidenziano tutto il suo stupore per la scoperta: “Non avevamo mai osservato nulla di simile“.

Il biologo István Urák ha aggiunto: “Quando ho visto quella ragnatela ho provato ammirazione, rispetto e gratitudine. È un promemoria che la natura non ha ancora finito di sorprenderci”.