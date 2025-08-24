Il video dell'influencer ingaggiato da Israele sulla Striscia di Gaza: "Qui vedo cibo, acqua e opportunità"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Sono venuto a Gaza per scoprire la verità”, e con questa premessa gli influencer si filmano in tenuta mimetica mentre camminano lungo il centro di distribuzione di Khan Younis. Il loro scopo è rispondere alle accuse delle Nazioni Unite dimostrando che le scorte di cibo e acqua ci sono, ma Hamas – secondo la narrazione – ne farebbe incetta. Le operazioni di Israele si spostano dunque sui social e fanno parte della campagna Rivelare la Verità, una strategia nata per smontare le presunte fake news sul governo di Netanyahu.

Gli influencer sulla Striscia di Gaza

A diventare virali, soprattutto, sono i video girati dall’americano repubblicano Xaviaer DuRousseau e dall’ebreo americano Jeremy Abramson.

Secondo la testata israeliana Haaretz, menzionata dall’Adnkronos, l’iniziativa è partita dal ministero per gli Affari della Diaspora del governo di Israele il quale ha inviato creator e influencer nei centri gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), ente israelo-palestinese.

Lo scopo è quello di dimostrare che “Israele non è la ragione per cui molti palestinesi muoiono di fame”, dichiara DuRousseau nel suo video. DuRousseau vanta oltre un milione di follower accumulati su tutte le piattaforme, mentre Abramson ne conta 450 mila su Instagram.

Tra i creator ingaggiati da Israele c’è anche Brooke Goldstein, una avvocata di Miami vicina alla destra e a capo del Lawfare Project che si offre per distribuire assistenza legale alla comunità ebraica nel mondo.

Xaviaer DuRousseau e gli “antisemiti della mensa”

Nel suo video l’influencer Xaviaer DuRousseau dichiara che “Israele non sta bloccando il cibo in ingresso a Gaza” e soprattutto “non è la ragione per cui molti palestinesi muoiono di fame”.

“Quello che vedo è cibo, acqua e opportunità. Hamas invece che distribuire i noodles se li è mangiati tutti”, continua DuRousseau. La razzia di cibo sarebbe il motivo per cui i leader “stanno facendo trattamenti con l’Ozempic”, un farmaco che si assume per favorire il dimagrimento.

“Se fossi Israele, non fornirei a Gaza neanche un paio di calzini abbinati”, afferma l’influencer repubblicano che accusa l’Onu di portare il cibo sulla Striscia “per far vedere che fanno qualcosa di produttivo, ma non finiscono mai il lavoro”. “Se vi interessa davvero la causa di Gaza, andate a distribuire cibo invece di fare gli antisemiti della mensa“, conclude.

Migliaia di dollari per i creator?

Sempre Haaretz nei primi giorni di agosto aveva scritto che il governo israeliano avrebbe “trasferito decine di migliaia di dollari a fondo perduto per portare influencer americani in Israele“, e con questo rassicurare – scrive Adnkronos – alcuni elettori repubblicani aderenti all’agenda Maga (Make America Great Again).

Elettori, questi, preoccupati per il sostegno degli Stati Uniti al governo israeliano dal momento che soltanto il 48% dei sostenitori di Trump sotto i 50 anni vedrebbe con favore l’asse Washington-Tel Aviv.