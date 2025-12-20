Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 51 arresti e ingenti sequestri di droga e armi il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano e provincia per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità diffusa. L’azione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, ha portato anche al deferimento in stato di libertà di 47 persone e al sequestro di oltre 730 kg di hashish, cocaina, ketamina, eroina e altre sostanze, oltre a numerose armi e refurtiva.

Operazione nazionale ad alto impatto: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di una strategia nazionale di contrasto allo spaccio di droga e ai reati connessi alla criminalità diffusa. Il Servizio Centrale Operativo ha coordinato le attività che hanno coinvolto la Squadra Mobile, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e i Commissariati cittadini di Milano e provincia.

Risultati dell’operazione: arresti e sequestri record

L’azione delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare 51 persone, di cui 29 stranieri e 3 minori, mentre altre 47 persone sono state deferite in stato di libertà per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli si sono concentrati nelle aree della movida e nei quartieri con elevata presenza di soggetti pregiudicati.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina, 220 grammi di ketamina, 20 grammi di eroina, compresse di rivotril, 95 grammi di MDMA, 74 dosi di LSD e una serra per la coltivazione di marijuana. Le forze dell’ordine hanno inoltre rinvenuto diverse armi bianche, tra cui un machete, bombolette di spray al peperoncino, materiale provento di furto come tablet e biciclette elettriche, e 140 proiettili di vario calibro.

Il maxi sequestro a Quarto Oggiaro: 715 kg di hashish

Tra i sequestri più rilevanti spicca quello effettuato dal personale del Commissariato Quarto Oggiaro, che ha arrestato un cittadino italiano di 33 anni con precedenti di polizia, trovato in possesso di oltre 715 kg di hashish. Gli investigatori, grazie a servizi di osservazione e controllo sul territorio, hanno individuato il soggetto, già noto per precedenti specifici, attivo nel traffico di stupefacenti nell’area nord della città.

Il 33enne è stato fermato lo scorso 13 dicembre mentre usciva da un box a Novate Milanese, considerato un “imbosco” per occultare la droga. Dopo un tentativo di fuga, è stato bloccato e la perquisizione personale ha portato al rinvenimento di 13 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, nascosta nella tasca della felpa, e altre dosi per un totale di oltre 86 grammi custodite nel box.

L’attività di perquisizione è stata poi estesa a tutti i luoghi riconducibili al pregiudicato, individuati durante i servizi di osservazione: in un ulteriore box a Bollate sono stati trovati circa 100 kg di hashish e 115 grammi di cocaina, mentre in un deposito auto, sempre a Bollate e di pertinenza di una società di noleggio auto di cui l’uomo era titolare, sono stati rinvenuti altri 615 kg di hashish suddivisi in panetti. L’italiano, con numerosi precedenti per spaccio e reati contro la persona, è stato arrestato e condotto a San Vittore.

Arresti nella movida: pusher in scooter e droga pronta per la vendita

Nel corso dei controlli nelle zone della movida, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile hanno assistito alla cessione di una dose di cocaina in zona Porta Venezia. Il pusher, un pregiudicato italiano, è stato fermato mentre si trovava in sella a uno scooter con cui effettuava le consegne. La perquisizione ha permesso di trovare, nel marsupio che portava con sé, 48 dosi di cocaina per un peso lordo di circa 81 grammi, tutte pronte per essere vendute.

Presso l’abitazione dell’uomo, in via Camerini in zona Lambrate, gli agenti hanno rinvenuto altre 75 dosi pronte per la vendita, per un totale di 110 grammi di cocaina, 49 grammi in polvere ancora da confezionare, 26 grammi di MDMA, 95 grammi di ketamina, 20 grammi di mefedrone e, all’interno di una valigia, una pistola lancia razzi calibro 22. L’uomo è stato quindi arrestato per spaccio e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo.

Controlli nei cannabis shop: sequestri e denunce

Durante l’operazione, sono stati effettuati anche controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge 48/2005, convertito in legge n. 80/2025, relativo alla vendita di prodotti a base di canapa nei cosiddetti cannabis shop.

I controlli specifici condotti dalla Squadra Mobile, dai Commissariati cittadini e dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 11 persone titolari o gestori di cannabis shop per violazione dell’art. 73 DPR 309/90 e al sequestro di circa 7,5 kg di infiorescenze e cannabinoidi posti in vendita.

