Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 14 misure cautelari il bilancio dell’operazione “Cavallo pazzo“, che ha portato alla luce una fitta rete di rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la Pubblica amministrazione nel territorio cagliaritano. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile di Cagliari e conclusa questa mattina, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e ha visto coinvolti diversi soggetti, tra cui anche un amministratore pubblico locale, accusato di aver abusato del proprio ruolo per fini personali e di aver commissionato azioni violente.

Le indagini e l’operazione “Cavallo pazzo”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Cavallo pazzo” ha rappresentato il culmine di un’indagine articolata, avviata dopo una rapina a mano armata avvenuta nell’agosto 2023 ad Assemini (Cagliari). In quell’occasione, un gruppo criminale composto da cinque persone, tra cui un minorenne, aveva sottratto 60mila euro in contanti e una notevole quantità di droga a un pregiudicato locale. L’episodio, caratterizzato da una particolare violenza, ha dato il via a una serie di accertamenti che hanno permesso di ricostruire le attività di un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area di Cagliari e nei comuni limitrofi.

Le misure cautelari e i dettagli dell’operazione

I provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, sono stati otto custodie cautelari in carcere, cinque arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione ha visto la collaborazione di numerosi reparti della Polizia di Stato, tra cui le Volanti, i commissariati di Quartu Sant’Elena, Carbonia e Iglesias, il Reparto prevenzione crimine Sardegna, il Reparto volo e le Unità cinofile.

Origine dell’indagine: la rapina di Assemini

L’attività investigativa ha preso le mosse dalla rapina a mano armata avvenuta ad Assemini nell’agosto 2023. In quell’episodio, un gruppo di cinque persone – tra cui un minorenne – ha agito con estrema violenza nei confronti di un pregiudicato, sottraendogli 60mila euro e un ingente quantitativo di droga. Questo evento ha permesso agli investigatori di avviare una serie di intercettazioni telefoniche e telematiche, fondamentali per ricostruire la struttura e le modalità operative del sodalizio criminale.

La struttura dell’organizzazione criminale

Le indagini hanno permesso di individuare un gruppo ben organizzato, specializzato nell’approvvigionamento e nello spaccio di sostanze stupefacenti come marijuana, hashish e cocaina. L’organizzazione era guidata da due promotori che gestivano direttamente i traffici, sia per quanto riguarda le cessioni al dettaglio che le forniture all’ingrosso destinate ai pusher attivi nelle principali piazze di Cagliari, Selargius, Quartu Sant’Elena e Assemini. Il centro di Selargius è stato individuato come il fulcro dello spaccio al minuto, con una rete di cessioni documentate e ripetuti sequestri di somme di denaro di rilievo.

Il coinvolgimento dell’amministratore pubblico

Durante le attività di intercettazione, gli investigatori hanno scoperto che i due leader del gruppo criminale avevano rapporti con un amministratore pubblico locale. Quest’ultimo, pur estraneo ai traffici di droga, avrebbe commissionato azioni violente ai danni della ex compagna, tra cui tre incendi di automobili. L’indagine ha fatto emergere una vera e propria escalation di violenza, sopraffazione, minacce e diffamazioni, che hanno evidenziato la pericolosità dell’uomo.

Reati contro la Pubblica amministrazione

L’amministratore pubblico è stato inoltre accusato di reati contro la Pubblica amministrazione, avendo sfruttato il proprio ruolo per esercitare indebite pressioni e influenzare decisioni amministrative in violazione dei principi di legalità e imparzialità. In particolare, avrebbe imposto assunzioni e comportamenti non dovuti a funzionari e dirigenti di una società attiva nello smaltimento dei rifiuti, minacciando ripercussioni economiche in caso di mancato adeguamento.

Condotte corruttive e utilizzo illecito di risorse pubbliche

L’indagine ha documentato anche episodi di corruzione e utilizzo illecito di risorse e servizi pubblici per fini personali. Tra i casi accertati, spicca la consegna di mille euro da parte di un imprenditore a un amministratore pubblico, quale presunto compenso per evitare la segnalazione di violazioni ambientali riconducibili a un esercizio commerciale.

Il tentato furto e la prevenzione della Polizia

L’amministratore pubblico avrebbe inoltre fornito indicazioni per la realizzazione di un furto o di una rapina in abitazione ai danni della stessa vittima degli incendi. Tuttavia, grazie al tempestivo intervento degli agenti della Squadra mobile, il piano è stato sventato prima che potesse essere portato a termine.