Il video dell'operazione contro un commerciante d'arte a Torino indagato per autoriciclaggio, la scoperta
Sequestro di beni per 1,5 milioni a commerciante d'arte torinese indagato per autoriciclaggio
A un commerciante torinese di opere d’arte sono stati sequestrati beni per circa 1,5 milioni di euro. L’uomo è ora indagato per dichiarazione infedele e autoriciclaggio. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Torino su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno ricostruito l’operatività dell’indagato attraverso accertamenti bancari e finanziari. Gli investigatori hanno individuato conti correnti intestati ai genitori del commerciante ma gestiti dallo stesso tramite procure speciali, rilasciategli dal padre, da tempo residente all’estero e deceduto nel 2020, e della madre, di 96 anni. Sui conti sono state riscontrati movimenti incompatibili con i redditi dichiarati, ritenuti riconducibili a vendite non dichiarate di opere d’arte, anche attraverso note case d’asta.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.