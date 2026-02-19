Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A un commerciante torinese di opere d’arte sono stati sequestrati beni per circa 1,5 milioni di euro. L’uomo è ora indagato per dichiarazione infedele e autoriciclaggio. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Torino su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo, su richiesta della Procura. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, hanno ricostruito l’operatività dell’indagato attraverso accertamenti bancari e finanziari. Gli investigatori hanno individuato conti correnti intestati ai genitori del commerciante ma gestiti dallo stesso tramite procure speciali, rilasciategli dal padre, da tempo residente all’estero e deceduto nel 2020, e della madre, di 96 anni. Sui conti sono state riscontrati movimenti incompatibili con i redditi dichiarati, ritenuti riconducibili a vendite non dichiarate di opere d’arte, anche attraverso note case d’asta.