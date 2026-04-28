Il video della barca a fuoco a Venezia, passanti tentano di domare le fiamme: una persona ferita
Incendio in centro a Venezia: un barchino in fiamme ferisce un uomo, intervento di vigili del fuoco e polizia.
Poco prima delle 6 di stamattina un incendio ha coinvolto un barchino ormeggiato in calle larga Piave a Venezia e un principio di incendio ha coinvolto anche un’altra imbarcazione situata nei paraggi. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del Suem 118. Alcuni passanti hanno tentato di domare le fiamme con gli estintori, mentre sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e la polizia in supporto alle operazioni di sicurezza. Sul posto anche la polizia locale di Venezia e i Carabinieri del nucleo natanti lagunare. La barca avvolta dall’incendio, domato con dispositivi e schiumogeni degli operatori del 115, era ferma in rio della Madonna dell’Orto nel sestiere di Cannaregio in centro storico. Dalle prime verifiche, l’incendio sarebbe divampato mentre il proprietario stava lavorando alle parti elettromeccaniche dell’imbarcazione. L’uomo è stato portato al Pronto soccorso con un’ustione alla mano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.