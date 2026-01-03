Il video della colata dell'Etna, fronte lavico a quota 1380 metri: la situazione
Colata lavica dell'Etna avanza lentamente nella Valle del Bove, lontana da abitazioni e infrastrutture.
Resta confinata nella desertica Valle del Bove, distante da centri abitati e infrastrutture, la colata che emerge dalla bocca apertasi a quota 2.100 metri sull’Etna. Secondo stime del personale del corpo Forestale regionale, che ha eseguito un nuovo sopralluogo, il fronte lavico, debolmente alimentato, sarebbe arrivato intorno a quota 1.380 metri, è largo 100 metri e alto 15, e percorre due metri l’ora.
