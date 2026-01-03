Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Resta confinata nella desertica Valle del Bove, distante da centri abitati e infrastrutture, la colata che emerge dalla bocca apertasi a quota 2.100 metri sull’Etna. Secondo stime del personale del corpo Forestale regionale, che ha eseguito un nuovo sopralluogo, il fronte lavico, debolmente alimentato, sarebbe arrivato intorno a quota 1.380 metri, è largo 100 metri e alto 15, e percorre due metri l’ora.