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È di due arresti e 10.000 piante di cannabis sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nelle campagne di Dolianova (Cagliari). L’intervento, scattato nella serata di ieri, ha portato alla scoperta di una vasta coltivazione illegale all’interno di quattro capannoni, gestita da un agricoltore cinquantenne e un pastore cinquantottenne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’azione è stata resa possibile grazie a un’attenta attività investigativa e al monitoraggio del territorio, finalizzati a contrastare la produzione di sostanze stupefacenti.

Il blitz e la scoperta della piantagione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso il via grazie alla profonda conoscenza del contesto locale da parte dei militari dell’Arma. I Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno saputo raccogliere e mettere a sistema alcune voci insistenti provenienti dalla comunità, che segnalavano movimenti sospetti in una specifica area rurale. Queste segnalazioni hanno rappresentato il punto di partenza per una serie di approfondimenti investigativi, condotti attraverso servizi di osservazione mirati e un costante monitoraggio della zona interessata.

Una volta raccolti elementi di riscontro decisivi, nella serata di ieri è stato organizzato un blitz che ha coinvolto il personale di tutto il Comando Provinciale di Cagliari, dai militari del Nucleo Investigativo ai Carabinieri della Compagnia di Dolianova, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” di Abbasanta. All’interno dei quattro capannoni che componevano la struttura serricola, i militari hanno rinvenuto circa 10.000 piante di canapa indiana, con un’altezza compresa tra 150 e 180 centimetri, tutte in avanzato stato di maturazione.

Gli arresti e le accuse

Durante le operazioni, sono stati sorpresi sul posto e bloccati due uomini, che avrebbero avuto la gestione comune dell’intera struttura. Si tratta di un agricoltore cinquantenne di Dolianova e di un pastore cinquantottenne di Pimentel, entrambi già noti alle forze di polizia. Per i due si configura l’ipotesi di reato di produzione di sostanze stupefacenti. L’intera area, insieme alla piantagione, è stata posta sotto sequestro.

Nella mattinata successiva, il personale specializzato del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) ha eseguito ulteriori campionamenti tecnici per stabilire le caratteristiche qualitative dello stupefacente. Una volta ricostruita la vicenda, l’Autorità Giudiziaria è stata informata e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per gli indagati, che, al termine delle formalità di rito, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Uta.

Il contesto dell’operazione e la prevenzione dei reati

L’intervento si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti svolte dall’Arma dei Carabinieri. La presenza capillare sul territorio e il solido legame di prossimità con le comunità locali si confermano strumenti fondamentali per monitorare con efficacia anche le aree rurali più isolate, consentendo di interrompere sul nascere filiere criminali complesse e tutelare la legalità e la sicurezza pubblica.

Il successo dell’operazione dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia essenziale per individuare e reprimere attività illecite, soprattutto in contesti rurali dove la presenza di grandi strutture può passare inosservata. In questo caso, le segnalazioni della comunità di Dolianova hanno permesso di avviare un’indagine che si è conclusa con un importante risultato operativo, rafforzando la fiducia nella capacità delle istituzioni di garantire sicurezza e legalità.