Il video della conclusione del Carole Sea Festival con 23 murales firmati da 17 artisti internazionali
Il Caorle Sea Festival celebra l'arte urbana con 23 murales di 17 artisti, un dono alla città
Si è conclusa la terza edizione del Caorle Sea Festival con la realizzazione di 23 nuovi murales firmati da 17 artisti nazionali e internazionali, dopo quindici giorni di lavoro che hanno trasformato la città in una grande galleria urbana. Le opere, dedicate al tema “Mare, pesca e tradizioni”, resteranno in dono alla città e arricchiscono un patrimonio che supera ormai le cinquanta creazioni permanenti. “Bilancio estremante positivo, la città ci ha accolto con un calore che non ci si aspetta. È la forma d’arte più democratica”, ha detto Carlo Silvestrin, curatore Del Caorle Sea Festival. Pensiero condiviso anche dal vicesindaco Luca Antelmo che ha definito l’edizione “una scommessa vinta”. Un’esperienza unica, che arricchisce il territorio e gli artisti stessi come raccontano Cizerocentodieci e Mrfijodor, i quali considerano l’accoglienza dei residenti nei loro confronti sorprendete.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.