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Scoperta una corsa clandestina di cavalli nelle campagne di Palagonia, in provincia di Catania: cinque persone sono state denunciate e un puledro è stato sequestrato dalla Polizia di Stato. L’azione delle forze dell’ordine è scattata subito dopo la diffusione di alcuni video sui social network che ritraevano la gara illegale nelle strade interpoderali del calatino.

Catania: le indagini sulla corsa clandestina di cavalli a Palagonia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Questura di Catania, supportati dalla Squadra Mobile e dalla squadra a cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno avviato tempestive indagini che hanno portato all’identificazione di cinque persone, tutte residenti nel capoluogo etneo.

Il salvataggio del puledro e il sequestro dell’attrezzatura

L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza uno dei due cavalli coinvolti nella gara, un puledro di soli sette mesi, che era stato costretto a gareggiare in condizioni di totale assenza di sicurezza. Il giovane animale è stato rintracciato in una stalla situata nel quartiere San Cristoforo di Catania. Insieme al cavallo, gli agenti hanno sequestrato tutta l’attrezzatura utilizzata per la gara clandestina, tra cui finimenti e bardature che, da una prima analisi, sembrano corrispondere a quelli visti nei video della corsa non autorizzata.

Il ruolo dei veterinari e le condizioni del cavallo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, all’operazione hanno preso parte anche i medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania. Gli specialisti hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari sul puledro, riscontrando che sia l’animale che la stalla erano privi di identificazione. Dopo la microchippatura, il cavallo è stato sequestrato e affidato a un’azienda specializzata, che si occuperà del suo benessere e ne impedirà un futuro impiego in corse clandestine.

Le denunce e le sanzioni amministrative

Il proprietario della stalla e altri quattro soggetti che viaggiavano a bordo di motocicli per scortare il corteo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per la loro partecipazione alla corsa clandestina. Inoltre, il proprietario della stalla è stato sanzionato amministrativamente dal medico veterinario per la mancata autorizzazione alla detenzione dell’animale, per non averlo registrato in banca dati e per non averlo sottoposto alle visite sanitarie previste dalla normativa.

Il contesto e le indagini in corso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle corse clandestine di cavalli, fenomeno che mette a rischio la sicurezza pubblica e il benessere degli animali. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri responsabili e per chiarire tutti i dettagli relativi all’organizzazione della gara illegale nelle campagne di Palagonia.

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