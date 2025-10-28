Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 persone identificate, tra cui 7 minori, il bilancio dell’operazione che ha portato allo sgombero di due immobili occupati abusivamente nella periferia est della Capitale. L’intervento, coordinato dalla Questura di Roma, è stato effettuato all’alba di oggi e ha visto la partecipazione congiunta di diverse forze dell’ordine e istituzioni cittadine, con l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e restituire legalità agli spazi pubblici.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In campo sono scesi agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, operatori della Polizia Locale di Roma Capitale e Vigili del Fuoco. Sul posto erano presenti anche il Prefetto e il Questore di Roma, a testimonianza dell’importanza attribuita all’intervento.

Demolizione dei manufatti e messa in sicurezza

L’intervento è iniziato alle ore 12.00, dopo una fase preparatoria volta a garantire la sicurezza dell’area. Su indicazione del dirigente del VI Distretto Casilino, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno dato il via alle demolizioni dei manufatti abusivi. Questa azione ha rappresentato il momento culminante di un’attività che ha richiesto un’attenta pianificazione e la collaborazione tra diversi enti.

Occupazione abusiva e presenza di minori

Le attività di censimento svolte nei giorni precedenti hanno permesso di accertare che i due immobili erano stati oggetto di occupazione abusiva da parte di nuclei familiari di origine sinti, tra cui erano presenti anche diversi minori. Le indagini delle forze di polizia hanno inoltre rilevato la presenza, tra gli occupanti, di soggetti con precedenti di polizia per illeciti contro il patrimonio, contro la persona, nonché in materia di armi e stupefacenti.

Assistenza sociale e tutela dei minori

Durante le operazioni, il personale della Sala operativa sociale del Comune di Roma Capitale ha garantito l’offerta di servizi assistenziali, in linea con una strategia di rete che ha coinvolto tutti gli attori istituzionali. Sono state identificate complessivamente 11 persone, tra cui 7 minori, per i quali sono stati immediatamente attivati i servizi di tutela sociale. Sul posto erano presenti anche unità dell’Ares 118, integrate nel dispositivo di sicurezza predisposto per l’occasione.