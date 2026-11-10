Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sei uomini sono stati portati in carcere nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti nelle campagne del Cremonese. Le misure sono state eseguite il 10 novembre dai Carabinieri, dopo indagini coordinate dalla Procura di Cremona: il gruppo avrebbe venduto droga in diverse località rurali, spostando di frequente le piazze di spaccio per sottrarsi ai controlli. L’operazione, chiamata “Maishish 2”, segue quella conclusa nel dicembre 2022. Decine di persone, uomini e donne di diverse età, sono state segnalate all’autorità amministrativa come acquirenti.

Operazione Maishish 2 a Cremona: droga venduta nei campi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il GIP del Tribunale di Cremona ha disposto la custodia cautelare in carcere per sei uomini tra i 19 anni e i 30 anni, tutti senza fissa dimora, con precedenti specifici e irregolari sul territorio nazionale. Il giudice ha condiviso l’ipotesi accusatoria e ha valutato il pericolo di fuga e di reiterazione dei reati.

L’attività investigativa dei Nuclei Investigativo e Operativo e Radiomobile di Cremona ha ricostruito un’attività di spaccio proseguita negli ultimi due anni nelle campagne, dove erano già stati effettuati arresti in flagranza. L’indagine è partita oltre un anno fa, dopo l’arresto di due persone il 10 settembre 2025 tra le campagne di Pozzaglio ed Uniti e Persico Dosimo. In quell’occasione erano stati sequestrati circa 114 grammi di eroina, 36 grammi di cocaina e 32 grammi di hashish, oltre a un bilancino, telefoni e più di 100 euro, ritenuti provento dello spaccio. Nel maggio 2026 i Carabinieri di Robecco d’Oglio avevano arrestato altri due componenti del gruppo per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le piazze mobili e il blitz

Le riprese fotografiche e video, realizzate anche con appostamenti e infiltrazioni nelle campagne, hanno documentato centinaia di cessioni a decine di clienti. Le postazioni, nei boschetti e tra i campi di mais, cambiavano anche più volte al giorno: i clienti venivano avvisati telefonicamente del luogo da raggiungere. Secondo gli investigatori, un uomo avrebbe diretto il gruppo, occupandosi di rifornimenti, appuntamenti e assegnazione dei compiti. I complici pesavano la droga, preparavano le dosi in involucri di cellophane, le consegnavano e sorvegliavano l’area. Gli scambi, conclusi in pochi secondi, avvenivano vicino a strade, cavalcavia e canali. Alcuni acquirenti portavano cibo, batterie, power bank, scarpe e vestiti in cambio della droga.

All’operazione hanno partecipato i Carabinieri di Cremona, con i comandi provinciali di Potenza, Brescia e Salerno, le unità cinofile antidroga di Orio al Serio e l’Aliquota di Primo Intervento di Brescia. Un indagato è stato arrestato in provincia di Salerno, dove era sottoposto all’obbligo di dimora; un altro al CPR di Palazzo San Gervasio, in attesa di essere accompagnato alla frontiera, e un terzo nel carcere di Verona, dove era detenuto per un’altra vicenda. Gli altri sono stati fermati nelle province di Cremona e Brescia. Il soggetto ritenuto più violento è stato trovato sotto un letto in un’abitazione di Vobarno, dove era ospitato da un conoscente: la casa era stata circondata e isolata. Un altro è stato bloccato e ammanettato mentre era in auto a Cicognolo, probabilmente diretto verso una piazza di spaccio.

I Carabinieri hanno sottolineato l’impegno nel contrasto al traffico di stupefacenti anche nelle aree più difficili da raggiungere, con l’obiettivo di limitare l’operatività dei gruppi, contrastare il degrado e rafforzare la sicurezza.

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