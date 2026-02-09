NOTIZIE
Il video della facciata di Palazzo Madama illuminata con il tricolore per celebrare il Giorno del Ricordo

Palazzo Madama si illumina con il Tricolore per onorare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta nella giornata di martedì 10 febbraio. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il Tricolore dal tramonto di oggi, lunedì 9 febbraio, all’alba di domani e, di nuovo, dal tramonto alla mezzanotte di martedì 10 febbraio”. Così in una nota il Senato.

