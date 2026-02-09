Il video della facciata di Palazzo Madama illuminata con il tricolore per celebrare il Giorno del Ricordo
“Il Senato della Repubblica aderisce al Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta nella giornata di martedì 10 febbraio. La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il Tricolore dal tramonto di oggi, lunedì 9 febbraio, all’alba di domani e, di nuovo, dal tramonto alla mezzanotte di martedì 10 febbraio”. Così in una nota il Senato.
