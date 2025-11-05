Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due fantini del messinese e sottoposti a fermo sanitario due cavalli purosangue a seguito di una corsa clandestina organizzata l’11 ottobre nella zona delle cosiddette piscine di Campo Rotondo Etneo. L’evento, documentato da un video diffuso tra appassionati, ha portato all’identificazione dei responsabili e al sequestro degli animali coinvolti.

Le indagini della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra a Cavallo della Questura di Catania ha avviato una serie di controlli dopo aver appreso della competizione illegale tra due fantini, rispettivamente di 50 anni e 37 anni, entrambi originari del messinese. La gara, svoltasi presso le cosiddette piscine di Campo Rotondo Etneo, ha visto i due uomini sfidarsi a bordo di calessi trainati da cavalli, seguiti da numerosi scooter di grossa cilindrata che incitavano gli animali con clacson e urla.

Il video dell’incidente e la diffusione tra gli appassionati

L’11 ottobre, la corsa è terminata bruscamente a causa di un grave incidente che ha coinvolto uno dei cavalli e alcuni motocicli lanciati a folle velocità. L’episodio è stato ripreso da uno smartphone di uno degli spettatori e il filmato è stato rapidamente condiviso tra numerosi appassionati, anche per la presenza dei due fantini noti nell’ambiente delle corse clandestine e già visti gareggiare a Catania. Nel video si nota come i cavalli venissero frustati per raggiungere la massima velocità, mentre gli scooter circondavano i calessi, creando una situazione di forte stress per gli animali.

I controlli nelle scuderie e l’identificazione dei responsabili

La notizia dell’incidente ha spinto la Squadra a Cavallo della Questura di Catania a effettuare controlli mirati in stalle e scuderie della zona etnea, con l’obiettivo di ricostruire i fatti e verificare eventuali feriti. Dall’analisi del video è emerso che il cavallo coinvolto non aveva riportato gravi lesioni, ma non si poteva escludere un malore dovuto allo stress subito durante la corsa.

I controlli hanno permesso di individuare rapidamente i soggetti coinvolti, anche grazie al fatto che tutti i presenti si sono affrettati a dichiarare la propria estraneità ai fatti. Nel frattempo, il comandante della Squadra a Cavallo è stato informato che i due fantini coinvolti nella corsa clandestina intendevano presentarsi spontaneamente per assumersi le proprie responsabilità.

La confessione dei fantini e il riconoscimento dei cavalli

I due fantini, accompagnati dai cavalli e dai calessi utilizzati durante la gara, si sono presentati presso la Squadra a Cavallo. Hanno ammesso di aver organizzato e partecipato alla corsa clandestina nella località già individuata dagli agenti, che nel frattempo avevano anche identificato le due scuderie di provenienza nel messinese.

La presenza degli animali ha consentito agli agenti specializzati di confrontare i cavalli ripresi nei video con quelli portati in visione. Alcuni dettagli esclusivi dei calessi, come le scritte riconducibili a note aziende del settore automobilistico e motociclistico, hanno permesso di identificare con certezza i mezzi utilizzati nella gara.

Le verifiche della Polizia Scientifica e il fermo sanitario

L’analisi approfondita delle immagini, sia quelle girate dagli spettatori sia quelle realizzate dalla Polizia Scientifica, ha confermato che i cavalli portati in visione erano effettivamente quelli coinvolti nella corsa clandestina. Considerata la presenza degli animali negli uffici della Polizia di Stato, è stato richiesto l’intervento dei medici veterinari dell’ASP di Catania. Gli specialisti hanno riconosciuto i cavalli come quelli ripresi nei video e li hanno sottoposti a fermo sanitario, in attesa di ulteriori accertamenti tecnici e scientifici.

Le caratteristiche dei cavalli e il valore economico

I due cavalli sequestrati sono purosangue inglesi di 5 anni e 10 anni, entrambi con una genealogia di pregio e un valore stimato di circa 15.000 euro. Grazie al microchip e ai registri, è stato possibile risalire alla loro provenienza: uno degli animali è di origine francese, l’altro italiana. Entrambi sono considerati “scarti di pista”, ovvero cavalli che, non avendo raggiunto i tempi necessari per gareggiare negli ippodromi, vengono venduti a scuderie italiane o estere e, talvolta, coinvolti in gare clandestine prive di qualsiasi tutela per la salute degli animali.

Questi cavalli vengono scelti per la loro muscolatura e il temperamento, caratteristiche che li rendono adatti alle corse al galoppo, spesso provenienti da ippodromi di livello nazionale e internazionale. Le gare clandestine vengono organizzate sia in salita che in pianura, su distanze che variano tra i 1.000 metri e i 2.000 metri.

Le conseguenze giudiziarie e il ruolo della Procura

I due indagati sono stati deferiti alla Procura della Repubblica Distrettuale di Catania, che ha coordinato le indagini sin dalle prime fasi. I cavalli sono stati sottoposti a vincolo e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Polizia