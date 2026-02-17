Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un gruppo criminale che operava nel traffico di stupefacenti si sarebbe avvalso di poliziotti per rifornirsi di droga e ricevere da loro informazioni. Su disposizione della Dda di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia nella mattinata di oggi ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale capitolino nei confronti di 7 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli indagati ci sono tre appartenenti alla Polizia di Stato che, in numerose occasioni, avrebbero detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, avrebbero compiuto accessi abusivi al sistema di consultazione Sdi delle forze dell’ordine e rivelato notizie d’ufficio e informazioni a uno dei componenti del gruppo criminale.