Sette arresti a Roma per traffico di droga: coinvolti tre poliziotti in un'organizzazione criminale
Un gruppo criminale che operava nel traffico di stupefacenti si sarebbe avvalso di poliziotti per rifornirsi di droga e ricevere da loro informazioni. Su disposizione della Dda di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia nella mattinata di oggi ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale capitolino nei confronti di 7 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra gli indagati ci sono tre appartenenti alla Polizia di Stato che, in numerose occasioni, avrebbero detenuto e ceduto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, avrebbero compiuto accessi abusivi al sistema di consultazione Sdi delle forze dell’ordine e rivelato notizie d’ufficio e informazioni a uno dei componenti del gruppo criminale.
