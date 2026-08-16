Il video della maxi rissa a Ferragosto sulla spiaggia di Mondragone: volano calci, sedie e bottiglie

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È divento subito virale sui social il video di una gigantesca rissa andata in scena la notte di Ferragosto sulla spiaggia di Mondragone, in provincia di Caserta. Coinvolte nel parapiglia decine di persone e intere famiglie. Le immagini mostrano sedie e bottiglie che volano e numerose persone che si sono scagliate le une contro le altre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e denunciato cinque persone. Fortunatamente non sembra che ci siano state persone ferite in modo grave.

Maxi rissa a Ferragosto sulla spiaggia di Mondragone

Una violenta rissa che ha coinvolto decine di persone è andata in scena nella notte di Ferragosto sulla spiaggia di Fiumarella a Mondragone, in provincia di Caserta.

A documentare quanto accaduto un video pubblicato sui social dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che chiede un maggiore presidio delle forze dell’ordine sul litorale.

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Il video della maxi rissa è diventato subito virale ed è stato visto e commentato da migliaia di persone.

Decine di persone coinvolte, il video

Non è ancora chiaro cosa sia successo e quali siano stati i motivi della rissa. Sembra che tutto sia nato da una lite tra due gruppi di persone, poi degenerata in una vera e propria rissa.

In spiaggia in quel momento erano presenti tanti giovani ma anche famiglie con bambini.

Le immagini mostrano parte del parapiglia: calci e pugni, bottigliate e sedie che volano, numerose persone che si scagliano le une contro le altre e bambini che piangono.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno dovuto faticare per riportare la calma, alcuni dei coinvolti nella rissa non si sono fermati nemmeno davanti alla vista dei militari.

Fortunatamente non sembra che ci siano persone rimaste gravemente ferite o portate all’ospedale.

I militari alla fine hanno identificato e denunciato cinque persone.

La denuncia di Borrelli

“Quanto accaduto è gravissimo”, afferma il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Una notte di festa trasformata nell’ennesimo teatro di violenza, con una rissa tra giovani degenerata fino alla comparsa di coltelli e al ferimento di alcune persone. Tutto questo, peraltro, nonostante i divieti previsti dall’ordinanza comunale per Ferragosto”.

“Sul litorale domizio – aggiunge – servono controlli più serrati e un presidio capillare del territorio: ordinanze e divieti non possono restare soltanto sulla carta”.