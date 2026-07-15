Il video della "nuvola tsunami" durante la tempesta sulla spiaggia di Hendaye in Francia, paura tra i bagnanti
Scena apocalittica, 10 gradi in meno e venti forti fino a 70 km orari
Paura sulla spiaggia di Hendaye, in Francia, dove si è abbattuta una tempesta di vento e pioggia. La nube a rullo, definita nuvola tsunami, ha una forma che ricorda un lungo cilindro: è formata da vapore acqueo, che esegue un movimento rapido e ha un’estensione che può superare decine di chilometri. Questo fenomeno ha fatto alzare tantissima sabbia, con venti fino a 70 km/h, causando poi un calo drastico delle temperature con quasi 10 gradi in meno nel giro di poco tempo. I bagnanti, impauriti, sono fuggiti mentre ombrelloni e asciugamani venivano spazzati dalle raffiche, in una vera e propria scena apocalittica.