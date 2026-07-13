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“Questo caldo è gentilmente offerto da governo e Regione Piemonte“, e: “Questo caldo è una scelta”. Sono alcuni dei manifesti comparsi la notte scorsa in alcuni punti dell’abitato di Torino nel quartieri Aurora e Quadrilatero Romano. L’iniziativa è di Extinction Rebellion, il cui obiettivo, secondo quanto spiegano gli attivisti, è denunciare che “quanto stiamo vivendo deriva dalle scelte politiche degli ultimi anni”. L’accento, in particolare, è sulla “politica energetica del Governo, che privilegia le fonti fossili, e della Regione Piemonte, dove ancora il 52% dell’energia elettrica deriva dalla combustione di gas metano”.