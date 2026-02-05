Il video della protesta di Greenpeace in piazza Duomo contro le OIimpiadi di Milano Cortina, il motivo
Greenpeace protesta al Duomo di Milano contro la presenza di Eni come sponsor delle Olimpiadi 2026.
Stamani in piazza Duomo a Milano, dove in serata è atteso l’arrivo della Fiamma olimpica, due attivisti di Greenpeace si sono palesati con un modellino con i cerchi olimpici. Gli attivisti, che hanno mostrato striscioni con la scritta “Fuori dai giochi le aziende inquinanti“, contestano la presenza di Eni tra i principali sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, “le cui emissioni di gas serra – dichiara Federico Spadini, campagna Clima dell’organizzazione – rischia di far scomparire la neve e il ghiaccio di cui le Olimpiadi hanno bisogno”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.