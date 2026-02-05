Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Stamani in piazza Duomo a Milano, dove in serata è atteso l’arrivo della Fiamma olimpica, due attivisti di Greenpeace si sono palesati con un modellino con i cerchi olimpici. Gli attivisti, che hanno mostrato striscioni con la scritta “Fuori dai giochi le aziende inquinanti“, contestano la presenza di Eni tra i principali sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, “le cui emissioni di gas serra – dichiara Federico Spadini, campagna Clima dell’organizzazione – rischia di far scomparire la neve e il ghiaccio di cui le Olimpiadi hanno bisogno”.