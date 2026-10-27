Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ventenne è stato arrestato per una rapina a mano armata ai danni di un anziano, avvenuta alla fermata Loreto della metropolitana di Milano. Il giovane, cittadino egiziano, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura.

Milano: aggressione vicino alla fermata Loreto della metro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 29 marzo 2026. Un uomo di 75 anni, appena uscito dalla stazione della linea M1, è stato individuato e pedinato dal ventenne e da due complici. Nei pressi delle scale di uscita, i tre lo hanno aggredito alle spalle e immobilizzato, puntandogli alla schiena un oggetto appuntito per impedirgli di reagire.

Gli aggressori gli hanno strappato dal collo una collana d’oro, del valore di circa 2.000 euro. Hanno tentato anche di prendere il borsello portato a tracolla, ma non ci sono riusciti. Poi sono fuggiti lungo viale Monza.

Le indagini e l’arresto

Gli agenti della VI sezione – Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Milano hanno raccolto gravi indizi a carico di uno dei tre presunti autori. Gli accertamenti hanno portato all’emissione della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria. Le ricerche, inizialmente concentrate sul rintracciamento del giovane, hanno consentito di fermarlo nei giorni scorsi.

Completati gli adempimenti di rito, l’indagato è stato condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa della convalida.

Il contrasto ai reati predatori

L’operazione rientra nella strategia della Squadra Mobile, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, per monitorare, prevenire e contrastare la microcriminalità giovanile e i reati predatori nell’intera provincia di Milano.

ANSA