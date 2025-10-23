Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 20enne algerino e un 31enne belga sono stati posti in stato di fermo dai carabinieri di Milano perché sospettati di essere i due rapinatori che lo scorso 4 settembre, nel capoluogo lombardo, hanno portato via l’orologio a un turista americano di 74 anni, un lussuosissimo modello di Patek Philippe del valore di 125mila euro. I due, secondo le accuse, avevano aggredito l’anziano in via Fara, nei pressi dell’hotel in cui alloggiava. Durante la fuga, il primo, ostacolato da alcuni passanti, aveva perso lo smartphone permettendo così al Nucleo Investigativo, grazie alle indagini, di individuarli. In precedenza, un 28enne algerino era stato fermato per la rapina a un imprenditore di 65 anni. Quest’ultimo era stato aggredito il 13 giugno a Milano da più persone che lo avevano prima pedinato in monopattino. Anche in questo caso si trattava di un Patek Philippe da 100mila euro.