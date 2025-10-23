Il video della rapina a Milano di un orologio Patek Philippe da 125mila euro, fermati due uomini
Due uomini arrestati a Milano per la rapina di un orologio Patek Philippe da 125mila euro a un turista.
Un 20enne algerino e un 31enne belga sono stati posti in stato di fermo dai carabinieri di Milano perché sospettati di essere i due rapinatori che lo scorso 4 settembre, nel capoluogo lombardo, hanno portato via l’orologio a un turista americano di 74 anni, un lussuosissimo modello di Patek Philippe del valore di 125mila euro. I due, secondo le accuse, avevano aggredito l’anziano in via Fara, nei pressi dell’hotel in cui alloggiava. Durante la fuga, il primo, ostacolato da alcuni passanti, aveva perso lo smartphone permettendo così al Nucleo Investigativo, grazie alle indagini, di individuarli. In precedenza, un 28enne algerino era stato fermato per la rapina a un imprenditore di 65 anni. Quest’ultimo era stato aggredito il 13 giugno a Milano da più persone che lo avevano prima pedinato in monopattino. Anche in questo caso si trattava di un Patek Philippe da 100mila euro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.