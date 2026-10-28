Il video della rapina alla gioielleria di Portofino, arrestato al confine con la Slovenia il 32enne ricercato
Arrestato al confine con la Slovenia un 32enne indagato per la rapina alla gioielleria CUSI di Portofino.
Un arresto per la rapina alla gioielleria CUSI di Portofino. Nella mattinata del 23 ottobre, i Carabinieri di Muggia, comune triestino, hanno fermato al confine con la Slovenia un 32enne straniero, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Genova.
- Le indagini sulla rapina alla gioielleria di Portofino
- Le prove e il secondo indagato
- Il trasferimento in carcere a Trieste
Le indagini sulla rapina alla gioielleria di Portofino
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’uomo è stato arrestato durante un controllo alla frontiera dai militari della Tenenza di Muggia. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Genova, è stato emesso sulla base degli elementi raccolti dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Santa Margherita Ligure in seguito alla rapina nella gioielleria CUSI di Portofino.
Le prove e il secondo indagato
Le indagini hanno incluso riscontri dattiloscopici e biologici sulle tracce repertate sul luogo del colpo. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere diversi elementi probatori a carico del 32enne, indagato insieme a un connazionale di 35 anni.
Il connazionale era già stato arrestato il 16 dicembre 2025 dai Carabinieri di Santa Margherita Ligure, in esecuzione di un analogo provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità giudiziaria genovese.
Il trasferimento in carcere a Trieste
Dopo l’arresto, il 32enne è stato condotto nella Casa circondariale di Trieste, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.