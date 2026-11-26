Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato portato in carcere per la rapina all’ufficio postale di Settingiano, comune in provincia di Catanzaro, e il sequestro di persona dell’impiegato. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri nelle prime ore del 20 novembre 2026, nell’ambito dell’inchiesta su un colpo da 250.000 euro avvenuto nel 31 maggio 2025.

Le indagini sull’assalto all’ufficio postale di Settingiano

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura. A eseguirla è stata la Sezione Operativa della Compagnia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, dei nuclei cinofili e dei militari dell’Arma territoriale. L’indagato, residente nella provincia di Reggio Calabria, è gravemente sospettato dei due reati. La misura è stata disposta per il concreto rischio che possa commettere altri delitti della stessa natura.

L’indagine è partita dalla rapina all’ufficio postale di Settingiano, in provincia di Catanzaro. Durante il colpo, il responsabile dell’ufficio era stato immobilizzato e il denaro, custodito allo sportello e nella cassaforte, era stato sottratto. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe agito con un complice, nel frattempo deceduto per cause naturali, che lo attendeva all’esterno in auto.

Il denaro e la fuga

L’indagato sarebbe entrato nei locali con il volto coperto da occhiali e scaldacollo e una pistola. Avrebbe intimato all’impiegato di riempire uno zaino con i contanti, per poi immobilizzarlo con fascette da elettricista e impedirgli di avvertire subito le forze dell’ordine. L’auto usata per la fuga, hanno ricostruito gli investigatori, circolava con una targa associata a un altro veicolo, già demolito.

Per ricostruire l’azione e le fasi preparatorie, i Carabinieri hanno raccolto testimonianze, esaminato immagini di numerosi sistemi di videosorveglianza e monitorato i transiti dei veicoli. Sono stati inoltre analizzati i tabulati telefonici e svolte attività tecniche di intercettazione.

Armi sequestrate e presunzione di innocenza

Durante le perquisizioni nell’abitazione e nelle pertinenze dell’indagato sono state trovate e sequestrate due pistole: una Beretta calibro 7,65, rubata nel 2011 in provincia di Varese, e una Beretta calibro 9 corto con la matricola abrasa. I militari hanno inoltre recuperato una pistola a salve senza tappo rosso, così da sembrare un’arma vera, 77 cartucce di varia tipologia e calibro e 4 razzi da segnalazione.