Il video della rapina alle Poste da 250mila euro a Settingiano, arrestato un uomo: il complice è morto
Un uomo residente nel Reggino è stato arrestato per l’assalto alle Poste di Settingiano, dove nel 2025 furono sottratti 250.000 euro.
Un uomo è stato portato in carcere per la rapina all’ufficio postale di Settingiano, comune in provincia di Catanzaro, e il sequestro di persona dell’impiegato. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri nelle prime ore del 20 novembre 2026, nell’ambito dell’inchiesta su un colpo da 250.000 euro avvenuto nel 31 maggio 2025.
- Le indagini sull’assalto all’ufficio postale di Settingiano
- Il denaro e la fuga
- Armi sequestrate e presunzione di innocenza
Le indagini sull’assalto all’ufficio postale di Settingiano
Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura. A eseguirla è stata la Sezione Operativa della Compagnia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, dei nuclei cinofili e dei militari dell’Arma territoriale. L’indagato, residente nella provincia di Reggio Calabria, è gravemente sospettato dei due reati. La misura è stata disposta per il concreto rischio che possa commettere altri delitti della stessa natura.
L’indagine è partita dalla rapina all’ufficio postale di Settingiano, in provincia di Catanzaro. Durante il colpo, il responsabile dell’ufficio era stato immobilizzato e il denaro, custodito allo sportello e nella cassaforte, era stato sottratto. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe agito con un complice, nel frattempo deceduto per cause naturali, che lo attendeva all’esterno in auto.
Il denaro e la fuga
L’indagato sarebbe entrato nei locali con il volto coperto da occhiali e scaldacollo e una pistola. Avrebbe intimato all’impiegato di riempire uno zaino con i contanti, per poi immobilizzarlo con fascette da elettricista e impedirgli di avvertire subito le forze dell’ordine. L’auto usata per la fuga, hanno ricostruito gli investigatori, circolava con una targa associata a un altro veicolo, già demolito.
Per ricostruire l’azione e le fasi preparatorie, i Carabinieri hanno raccolto testimonianze, esaminato immagini di numerosi sistemi di videosorveglianza e monitorato i transiti dei veicoli. Sono stati inoltre analizzati i tabulati telefonici e svolte attività tecniche di intercettazione.
Armi sequestrate e presunzione di innocenza
Durante le perquisizioni nell’abitazione e nelle pertinenze dell’indagato sono state trovate e sequestrate due pistole: una Beretta calibro 7,65, rubata nel 2011 in provincia di Varese, e una Beretta calibro 9 corto con la matricola abrasa. I militari hanno inoltre recuperato una pistola a salve senza tappo rosso, così da sembrare un’arma vera, 77 cartucce di varia tipologia e calibro e 4 razzi da segnalazione.