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Eseguito un arresto per rapina aggravata e detenzione e porto abusivo di armi dalla Polizia di Stato a Roma. Un uomo di cinquantuno anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver messo a segno un colpo in un supermercato della zona Ponte di Nona, dove si era introdotto con il volto coperto da una maschera in silicone e armato di pistola. L’episodio, avvenuto il 21 marzo, ha scatenato momenti di panico tra i presenti. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il cinquantunenne, con il volto completamente coperto da una cosiddetta “skin mask” in silicone, ha fatto irruzione in un supermercato situato nella zona di Ponte di Nona. Armato di pistola, l’uomo ha minacciato sia i clienti che la cassiera, costringendo quest’ultima a consegnare il denaro custodito in cassa, che è stato poi riposto in una busta per la spesa.

Il colpo e la fuga

Durante l’azione, il rapinatore ha seminato il panico tra i presenti, che hanno iniziato a urlare. Le grida hanno attirato l’attenzione di un altro dipendente del supermercato, il quale ha prontamente attivato il pulsante di emergenza collegato al Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) e si è lanciato all’inseguimento dell’uomo. Nonostante le minacce ricevute, il dipendente ha seguito il rapinatore a distanza, riuscendo a intercettarlo mentre si introduceva in un altro esercizio commerciale, dopo essersi tolto la maschera in silicone.

Le indagini tecniche e l’identificazione

Il malvivente, soprannominato “the mask” dagli inquirenti, ha cercato di disfarsi degli indizi gettando a terra il borsello contenente i guanti utilizzati durante la rapina, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Tuttavia, il confronto tra le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei vari esercizi commerciali e una meticolosa attività tecnica hanno permesso agli investigatori del VI Distretto di P.S. Casilino, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, di raccogliere elementi decisivi per identificare il responsabile.

L’arresto e i precedenti

Il quadro indiziario raccolto a carico del cinquantunenne romano, già noto per precedenti specifici per reati commessi con modalità simili, è stato ritenuto sufficiente dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma. È stata così emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli agenti della Polizia di Stato.

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