Il video della spaventosa rapina in strada con taser a Torino, quattro arresti
Quattro arresti a Torino per una rapina violenta: vittima aggredita con taser e derubata di 270 euro.
Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Torino per una violenta rapina avvenuta il 7 giugno scorso nel quartiere Mirafiori sud, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito anche con un taser. Secondo quanto ricostruito, la vittima, cittadino camerunense residente in Francia, aveva dato appuntamento ai quattro in strada del Drosso per concludere alcuni affari. Durante l’incontro però gli aggressori avrebbero tentato di costringerlo a salire su un’auto e, al suo rifiuto, lo avrebbero colpito con pugni e calci, utilizzando anche uno storditore elettrico per immobilizzarlo. L’aggressione si è interrotta grazie all’intervento di una residente che, sentendo le urla, si è affacciata alla finestra. I quattro erano riusciti comunque a fuggire con denaro, 270 euro, documenti, carta di credito, monili d’oro e telefono cellulare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.