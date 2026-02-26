Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

18 giovani, tra cui cinque minori, sono stati denunciati per una violenta rissa avvenuta nei primi giorni dell’anno a Oristano. L’episodio, scaturito per futili motivi, sarebbe stato favorito dall’abuso di alcol e droghe. La situazione è degenerata nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati, dando vita a una serie di scontri che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una discussione tra due gruppi di giovani, che rapidamente è sfociata in una rissa violenta. L’episodio si è verificato nei primi giorni dell’anno, quando la tensione tra i ragazzi, probabilmente alimentata dall’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, è esplosa nei pressi del sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta a Oristano.

La dinamica degli scontri

La situazione è precipitata in breve tempo: da una semplice discussione si è passati alle mani, con una rissa che ha coinvolto numerosi giovani. L’intervento congiunto dei poliziotti delle Volanti, dei militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha permesso di interrompere momentaneamente le violenze, costringendo i ragazzi a disperdersi tra le vie cittadine.

La seconda aggressione e l’uso di oggetti contundenti

Tuttavia, la calma è durata poco. Uno dei gruppi, rimasto in superiorità numerica, ha inseguito l’altro, dando vita a una nuova aggressione. In questa seconda fase, sono stati utilizzati oggetti pericolosi come bottiglie di vetro, spray al peperoncino e cinture. Per difendersi, i cinque giovani in minoranza hanno recuperato spranghe di ferro e tavole di legno da un cantiere vicino.

L’intervento risolutivo della Polizia

Il tempestivo ritorno delle Volanti, che avevano continuato le ricerche senza sosta, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Grazie alla loro presenza, si è evitato che la rissa assumesse proporzioni ancora più gravi e che qualcuno potesse riportare ferite serie.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli investigatori della Squadra mobile hanno svolto un accurato lavoro di ricostruzione dei fatti, analizzando i filmati dei circuiti di videosorveglianza presenti nella zona. Questo ha permesso di identificare i responsabili della rissa e di procedere con le denunce nei loro confronti.

Le misure adottate dalle autorità

Per tutti i 18 giovani coinvolti, oltre alla denuncia, il Questore ha emesso una serie di avvisi orali, intimando loro di mantenere una condotta conforme alla legge. Inoltre, per sette di loro sono state avviate le procedure per l’emissione dei fogli di via obbligatori, che prevedono il divieto di ritorno nel comune di Oristano per un anno.

IPA