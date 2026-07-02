Il video della spedizione del Progetto Mediterranea per unificare i popoli bagnati dallo stesso mare
La VI giornata della 'Bandiera del Mediterraneo' celebra sei anni di impegno per la cultura e l'ambiente
Progetto Mediterranea promuove il 30 giugno la VI giornata di celebrazione annuale della Bandiera del Mediterraneo. La spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale Progetto Mediterranea, nata nel 2012 e che ha già navigato per oltre 30.000 miglia per tutto il Mediterraneo, è intanto ripartita per la XIV volta ed è ora in navigazione nell’Egeo Nord orientale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.