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Progetto Mediterranea promuove il 30 giugno la VI giornata di celebrazione annuale della Bandiera del Mediterraneo. La spedizione nautica, culturale, scientifica e sociale Progetto Mediterranea, nata nel 2012 e che ha già navigato per oltre 30.000 miglia per tutto il Mediterraneo, è intanto ripartita per la XIV volta ed è ora in navigazione nell’Egeo Nord orientale.