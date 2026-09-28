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È di una sanzione superiore a 13.000 euro il risultato di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla scoperta di una stalla abusiva con quattro cavalli privi di microchip e delle necessarie autorizzazioni a Catania. L’intervento, coordinato dalla Questura, è stato effettuato per prevenire rischi per la salute degli animali e contrastare fenomeni come la macellazione abusiva e le corse clandestine.

Operazione della Polizia di Stato e Asp di Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione di controllo è stata condotta dalla squadra a cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di un medico veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania. Il blitz si è svolto in un fondo agricolo situato nella zona di San Francesco La Rena, dove è stata individuata una stalla priva di qualsiasi autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

Le irregolarità riscontrate nella stalla

Durante l’ispezione, gli agenti hanno accertato che i quattro cavalli presenti, sebbene in buone condizioni fisiche, non erano stati sottoposti alle visite sanitarie obbligatorie e risultavano sprovvisti di microchip, rendendo impossibile la loro identificazione. La struttura, inoltre, non disponeva delle autorizzazioni necessarie per il ricovero degli animali, configurando così una serie di violazioni amministrative e sanitarie.

Il gestore della stalla è stato sanzionato con una multa superiore a 13.000 euro per le numerose irregolarità riscontrate. Gli equidi sono stati sottoposti a vincolo sanitario: potranno essere regolarizzati solo dopo che saranno adempiuti tutti gli obblighi di legge, tra cui l’identificazione tramite microchip e le visite veterinarie previste.

Obiettivi dell’azione di controllo

Le attività di controllo, coordinate dalla Questura di Catania, sono state finalizzate a prevenire episodi di maltrattamento di animali e a scongiurare rischi per la salute e la vita degli equidi. In particolare, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sulla prevenzione di fenomeni come la macellazione abusiva e le corse clandestine, pratiche che mettono in pericolo sia gli animali sia la sicurezza pubblica.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai maltrattamenti di animali che la Polizia di Stato sta portando avanti in città e su tutto il territorio provinciale, su disposizione della Questura. L’obiettivo è quello di tutelare il benessere degli animali e garantire il rispetto delle normative vigenti, anche attraverso la collaborazione con le autorità sanitarie locali.

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