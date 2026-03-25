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Eseguiti due arresti per rapina aggravata e lesioni personali a Torino, dove una donna disabile e la figlia sono state aggredite nei pressi di un supermercato. I fatti sono avvenuti l’11 marzo scorso, quando le vittime sono state avvicinate da due giovani stranieri a bordo di un monopattino, che hanno agito con particolare violenza per impossessarsi di due catenine d’oro. Gli autori, entrambi senza fissa dimora, sono stati identificati e uno di loro è stato arrestato pochi giorni dopo.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Operativa della Compagnia Oltre Dora ha avviato subito le indagini dopo la rapina avvenuta l’11 marzo nei pressi del supermercato Conad di Corso Romania a Torino. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi sia di natura tecnica che testimoniale, riuscendo così a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a individuare i responsabili.

L’aggressione nei pressi del supermercato

L’episodio si è verificato quando due giovani stranieri, a bordo di un monopattino, hanno avvicinato una donna di quarantasette anni, residente a Torino e costretta su una sedia a rotelle, mentre si trovava in compagnia della figlia diciannovenne. I due hanno agito con violenza: uno dei malviventi ha colpito la ragazza che tentava di difendere la madre, per poi strappare dal collo della donna due catenine d’oro. Dopo il furto, i responsabili sono fuggiti rapidamente sul monopattino, facendo perdere le proprie tracce.

L’identificazione e l’arresto dei responsabili

Grazie alle indagini, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità dei due autori: un ventitreenne e un ventinovenne, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. I due gravitavano nella zona nord del capoluogo piemontese. Il 16 marzo, il ventitreenne è stato individuato in Piazza Repubblica di Torino dagli investigatori dell’Arma e arrestato in stato di fermo. L’uomo è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso.

I provvedimenti giudiziari

Dopo l’arresto, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Sebbene il fermo non sia stato convalidato, il GIP ha emesso un decreto di carcerazione nei confronti dell’indagato.