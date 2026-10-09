Il video della tromba d'aria a Marsala vicino a Trapani, distrutta la scuola De Gasperi con 273 bambini dentro

Una doppia tromba marina si è formata in mare e, arrivata sulla terraferma, si è trasformata in una tromba d’aria che nelle prime ore del 9 ottobre ha devastato la zona tra Marsala e Petrosino, nel Trapanese. Ha colpito in pieno l’istituto Alcide De Gasperi, in contrada Terrenove, dove in quel momento c’erano 273 bambini: il personale li ha spostati in un’area interna più sicura, perché uscire era impossibile. Il preside Leonardo Gullotta ha definito la scuola “totalmente distrutta”, riferendo però che tra alunni e personale c’è stata “qualche escoriazione e basta”. Secondo Tgcom24, al Pronto soccorso di Marsala sono arrivati 4 bambini e 5 adulti con tagli ed escoriazioni, e l’Asp di Trapani ha attivato il supporto psicologico. A Petrosino un’auto è stata sbalzata in un burrone e i due occupanti sono stati portati in ospedale. Come riporta BlogSicilia, un’abitazione è stata distrutta e dichiarata inagibile, altre due sono gravemente danneggiate e la statale 115 è chiusa, con pali della luce abbattuti e guard-rail sulla carreggiata. Sul posto lavorano sette squadre dei vigili del fuoco, insieme a Protezione civile, 118 e forze dell’ordine. Il presidente della Regione Renato Schifani ha definito le immagini “particolarmente sconvolgenti” e ha incaricato la Protezione civile regionale di attivarsi con i Comuni colpiti.