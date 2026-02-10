NOTIZIE
Il video della visita a sorpresa di Sergio Mattarella alla mostra degli esuli fiumani, dalmati e istriani

Il presidente Mattarella celebra il Giorno del Ricordo con una visita alla mostra sugli esuli fiumani e dalmati

Visita a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla mostra ‘Gli esuli fiumani, dalmati e istriani’ al complesso del Vittoriano a Roma nel Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. Poi la visita alla stessa mostra del ministro della Cultura Alessandro Giuli insieme alla ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati e ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Mattarella è stato accolto da Renzo Codarin presidente nazionale FederEsuli, da Davide Rossi vicepresidente FederEsuli, da Giuseppe de Vergottini presidente onorario FederEsuli e da Edith Gabrielli direttrice dell’Istituto.

