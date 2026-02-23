Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Niscemi, il paese nisseno sconvolto dalla frana. Mattarella ha prima sorvolato la frana e poi ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa, accompagnato dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco Massimiliano Conti. Al suo arrivo nella piazza di Niscemi è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini presenti, che gli hanno chiesto di non essere dimenticati. Il capo dello Stato si è soffermato a parlare con alcuni residenti e a stretto la mano a tante persone.