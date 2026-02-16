Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua visita alla sede del quotidiano La Stampa a Torino, ha espresso “solidarietà per i fatti di fine novembre”, quando la redazione lo scorso 28 novembre era stata assaltata da un centinaio di manifestanti che avevano messo a soqquadro i locali, cogliendo l’occasione per sottolineare: “I giornali sono i pilastri della democrazia“. Il capo dello Stato ha ricevuto in dono due lastre, una con la prima pagina della sua elezione e del suo insediamento e l’altra con la foto di lui al Niguarda. Mattarella, a proposito dell’ospedale, ha evidenziato lo “straordinario lavoro dei medici, perché lavorare su molti casi contemporaneamente dimostra la grande professionalità”. Ha concluso poi con un pensiero “ai familiari dei ragazzi morti nel rogo di Crans-Montana e per quelli ricoverati”. Ad accoglierlo in redazione, insieme al direttore Andrea Malaguti, erano presenti i vertici di Gedi.