È di 10 misure cautelari eseguite e 13 perquisizioni domiciliari il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, contro presunti responsabili di reati commessi durante manifestazioni di protesta a Torino tra ottobre 2023 e aprile 2024. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. nei confronti di soggetti indagati per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e danneggiamento.

Le misure cautelari e le accuse

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la mattina odierna ha visto l’esecuzione di 10 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, che prevedono l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e l’obbligo di dimora a Torino con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 19.30 alle 7.30, sono stati disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata e danneggiamento, reati che sarebbero stati commessi durante diverse manifestazioni di protesta svoltesi nel capoluogo piemontese.

Gli episodi contestati

Le contestazioni riguardano una serie di episodi delittuosi avvenuti a Torino nel corso di manifestazioni di protesta che si sono susseguite dal 2 ottobre 2023 fino al 29 aprile 2024. In particolare, le indagini hanno ricostruito la partecipazione degli indagati a cortei e iniziative pubbliche durante le quali sarebbero stati commessi atti di resistenza e violenza privata nei confronti delle forze dell’ordine, oltre a episodi di danneggiamento di beni pubblici e privati.

Le denunce e le ulteriori indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, oltre alle 10 persone raggiunte dalle misure cautelari, la Questura di Torino ha denunciato 37 soggetti per resistenza aggravata e oltraggio a Pubblico Ufficiale, violenza privata aggravata, danneggiamento e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Queste denunce si riferiscono a fatti avvenuti durante le stesse manifestazioni e sono il risultato di un’attività investigativa che ha coinvolto numerosi partecipanti alle proteste.

Le perquisizioni domiciliari

Nel corso dell’operazione sono state eseguite 13 perquisizioni domiciliari, delegate dalla Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti denunciati per blocco stradale e ferroviario, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e violazione di domicilio. Questi reati sarebbero stati commessi durante le recenti manifestazioni pro Palestina che si sono svolte nel capoluogo piemontese il 22 settembre, il 24 settembre e il 2 ottobre. Alcuni degli indagati sono stati identificati anche durante la manifestazione nazionale tenutasi a Roma lo scorso 4 ottobre.

Collegamenti tra indagati e destinatari delle misure

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, alcuni dei soggetti sottoposti a perquisizione risultano anche tra i destinatari delle misure cautelari. Questo elemento evidenzia come le indagini abbiano individuato una possibile connessione tra le diverse condotte contestate e la partecipazione alle manifestazioni di protesta.

Le manifestazioni nazionali e i collegamenti con Roma

Un aspetto rilevante emerso dalle indagini riguarda la partecipazione di alcuni indagati anche alla manifestazione nazionale svoltasi a Roma il 4 ottobre. Questo elemento suggerisce la presenza di una rete di attivisti attivi su più territori e impegnati nella promozione di iniziative di protesta a livello nazionale. Le forze dell’ordine stanno approfondendo i collegamenti tra i diversi episodi per accertare eventuali responsabilità comuni.

