Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 9 pusher arrestati il bilancio delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. Gli arresti sono stati effettuati in diversi quartieri della città, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e il relativo consumo.

Operazione dei Falchi della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli nei quartieri maggiormente colpiti dal fenomeno dello spaccio. Le pattuglie, spesso in moto, hanno percorso ogni giorno numerosi chilometri nelle aree più sensibili della città, riuscendo a individuare e fermare 9 pusher di età compresa tra 19 e 56 anni, sia italiani che stranieri.

Sequestri e modalità di occultamento della droga

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria, sono state sequestrate dosi di Shaboo, cocaina e hashish, tutte pronte per la vendita al dettaglio. Gli agenti hanno scoperto diversi metodi di occultamento delle sostanze: in zona Fidene, lo Shaboo era nascosto nei calzini del pusher, pronto per essere consegnato rapidamente agli acquirenti. In un’altra operazione, nella zona di San Paolo, i cristalli di Shaboo sono stati trovati all’interno di una cucina a gas, nascosti con una calamita, nell’abitazione di un cittadino filippino agli arresti domiciliari.

Arresti in vari quartieri della Capitale

La lotta allo spaccio ha visto coinvolti diversi quartieri di Roma. In zona Ponte di Nona, un tunisino di 19 anni è stato arrestato dopo che gli agenti hanno trovato dosi di hashish nascoste in un pacchetto di sigarette custodito nei suoi indumenti. Altre sostanze sono state recuperate in un pacchetto occultato tra i muretti utilizzati per la vendita.

In zona Quarticciolo, tre persone di nazionalità italiana, tunisina ed egiziana sono state arrestate dopo essere state monitorate dagli agenti. Il gruppo aveva organizzato un sistema articolato con “vedette” e “traghettatori” che indirizzavano i clienti verso il pusher addetto alla vendita, posizionato su un’impalcatura nei ballatoi degli edifici di edilizia popolare. Le dosi di cocaina erano nascoste all’interno di tubi innocenti, da cui venivano estratte per essere consegnate agli acquirenti.

Quantità e tipologia di droga sequestrata

La quantità totale di sostanze stupefacenti sequestrate ammonta a 100 grammi, suddivisi in oltre 80 dosi pronte per la vendita. Le sostanze rinvenute comprendono Shaboo, cocaina e hashish, tutte destinate al mercato locale.

Polizia