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Un rapinatore seriale che agiva minacciando i commercianti con un martello e spostandosi con uno scooter è stato arrestato dalla polizia a Sassari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha messo a segno almeno tre rapine in pochi giorni, rubando i soldi in contanti dalle casse, stecche di sigarette e altri valori. Il rapinatore arrivava davanti ai negozi in scooter, entrava nei locali commerciali indossando il casco da motociclista e un fazzoletto per non essere riconosciuto, e minacciando titolari e commessi con un martello ripuliva le casse e rubava altri oggetti. Gli ispettori della Mobile hanno individuato lo scooter nascosto nelle campagne alla periferia della città e si sono appostati aspettando l’arrivo del rapinatore. Il rapinatore si è opposto al fermo colpendo i poliziotti con il casco e causando loro lesioni. Gli agenti lo hanno reso inoffensivo, arrestato e trasferito nel carcere di Bancali. Nel cassetto portaoggetti dello scooter era nascosto il martello.