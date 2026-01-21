Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Al bioparco Zoom di Torino, che ospita la colonia più popolosa d’Italia e tra le più grandi d’Europa di pinguini africani, sono in corso i controlli delle uova e sono due intanto i nuovi nati. Le verifiche, come viene riferito dal bioparco, rappresentano un’operazione fondamentale per contarle e osservarne la vitalità all’interno, nel più breve tempo possibile per riportarle poi al calore del nido. La specie è infatti in pericolo critico di estinzione secondo la Lista Rossa Iucn, ovvero l’Unione mondiale per la conservazione della natura. “Non appena le uova arrivano in clinica – spiega Sara Piga, veterinaria del bioparco – procediamo immediatamente alla speratura, una tecnica non invasiva che attraverso una fonte luminosa in condizioni di buio permette di osservare lo sviluppo dell’embrione all’interno dell’uovo. Gli ultimi minuti sono dedicati alla rilevazione del battito cardiaco embrionale. Nelle fasi precedenti alla schiusa si può arrivare anche a 150 battiti al minuto”.