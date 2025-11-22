Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Uno scimpanzé è stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo CITES di Catania, con il supporto della Stazione Carabinieri di Cassibile e del personale veterinario dell’Asp di Siracusa. Un cittadino maltese residente in Italia è stato trovato in possesso di un esemplare di scimpanzé, specie protetta e a rischio estinzione, detenuto senza autorizzazione e in condizioni incompatibili con la sua natura.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il controllo è avvenuto presso l’abitazione privata dell’uomo, dove è stato scoperto che il primate, di circa tre anni e mezzo, era tenuto legato a una catena di due metri. I veterinari intervenuti hanno riscontrato che questa condizione aveva causato una grave lesione all’inguine dell’animale, oltre a costringerlo a comportamenti innaturali e stereotipati, incompatibili con il benessere della specie.

Un traffico illecito che non si arresta

Il cittadino maltese, che è stato denunciato, ha dichiarato di aver portato lo scimpanzé da Malta, dove lo aveva acquistato sui mercati clandestini. Questo episodio conferma la persistenza del traffico illegale di specie selvatiche, in particolare di quelle a rischio estinzione come il Pan troglodytes, spesso sottratte al loro ambiente naturale da bracconieri senza scrupoli. Il mercato illecito alimenta la domanda di animali esotici da parte di collezionisti e privati, ignorando i rischi per la salute pubblica e la sicurezza, oltre agli impatti devastanti sulla biodiversità.

Le condizioni dello scimpanzé e il sequestro

Il giovane scimpanzé, sottoposto a sequestro per maltrattamento e detenzione illecita di specie protetta, è stato immediatamente trasferito presso l’Ospedale Veterinario dell’Università di Messina per ricevere le prime cure. Successivamente, con il supporto del Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES di Roma, l’animale è stato trasferito al Bioparco di Roma, struttura autorizzata alla detenzione di queste specie, dove sarà seguito da un’équipe di etologi esperti per avviare un percorso di recupero e favorire il suo inserimento in un gruppo sociale di conspecifici.

Impatto sulla specie e difficoltà di reinserimento

Gli scimpanzé sono geneticamente molto vicini all’uomo e spesso, quando allevati in cattività, sviluppano comportamenti innaturali che rendono difficile il loro reinserimento in natura. Nel caso specifico, le autorità sottolineano che sarà molto difficile che il giovane esemplare possa tornare a vivere libero nel suo ambiente originario, a causa delle abitudini acquisite e delle condizioni in cui è stato tenuto.

Altri animali sequestrati e appello delle autorità

Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche un esemplare di pappagallo Ecletto (Eclectus roratus), anch’esso privo della documentazione CITES necessaria. L’Arma dei Carabinieri ha colto l’occasione per lanciare un appello alla cittadinanza, invitando a non acquistare animali selvatici di dubbia provenienza, poiché queste pratiche alimentano il traffico illegale gestito da reti di bracconieri e contribuiscono al declino di specie già minacciate, con gravi conseguenze sulla biodiversità.

