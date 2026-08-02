Il video dello scontro tra due elicotteri antincendio in Grecia, due morti nel devastante impatto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma nei cieli della Grecia, dove due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre stavano cercando di spegnere un rogo in un bosco nella zona di Psatha, a ovest di Atene. Il bilancio è stato drammatico: due dei quattro uomini a bordo dei velivoli sono morti. I mezzi erano decollati dalla base aerea di Elefsina. Le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Grecia, scontro tra due elicotteri antincendio: due morti

La notizia è stata resa nota dal servizio antincendio. Un testimone oculare, come riferisce TgCom24, ha spiegato di aver visto i due elicotteri toccarsi, di aver sentito un forte boato, poi di averli visti precipitare e sparire dietro la montagna.

A perdere la vita sono stati i due uomini a bordo del medesimo elicottero. Salvo invece l’equipaggio del secondo velivolo coinvolto.

X/ForecastGreece

Come riporta l’ANSA, è stato un portavoce dei vigili del fuoco a chiarire quanto accaduto. “I piloti sono stati trasportati privi di sensi in ospedale, dove è stato constatato il loro decesso”, ha dichiarato Vassilis Vathrakogiannis, direttore della comunicazione dei vigili del fuoco.

Chi erano le vittime

Le vittime erano un pilota danese e un ufficiale di collegamento dei vigili del fuoco greci. A sopravvivere sono invece stati un pilota britannico e un altro ufficiale greco dei vigili del fuoco.

Dopo lo schianto i due superstiti sono stati trasportati in un ospedale dell’Aeronautica militare di Atene.

Il video dello scontro e l’esplosione in cielo

Dal video che sta circolando sui social media si notano i due elicotteri, uno dei quali vola leggermente più in alto e dietro all’altro, urtarsi ed esplodere.

Le immagini mostrano poi il primo che si avvicina ed entra in collisione con il secondo, che a sua volta prende fuoco, cominciando a disintegrarsi e a precipitare al suolo.

La settimana scorsa tre pompieri sono deceduti in Grecia, dove la situazione, a causa degli incendi, continua a essere critica vicino alla capitale: un parco industriale e alcuni villaggi vicino a Megara, a ovest di Atene, sono stati evacuati.

Sono “giorni estremamente difficili, con condizioni meteorologiche estreme”, ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che ha promesso il sostegno dello Stato alle persone le cui case sono state distrutte o danneggiate.