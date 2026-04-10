Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, "stia zitto": ira del Pd, "Rai prenda le distanze"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Scoppia la polemica tra il Pd e Bruno Vespa dopo l’attacco del conduttore all’ex ministro in quota dem Giuseppe Provenzano nel corso di Porta a Porta. Al centro delle critiche il duro intervento di Vespa contro il deputato, reo di aver interrotto l’intervento di Lucio Malan con tanto di battuta non andata a genio al conduttore, consigliato di sedersi “da quella parte”, nella poltrone degli ospiti della maggioranza. “Non glielo consento, stia zitto” gli ha detto adirato, un’uscita che non è piaciuta al Pd che ha chiesto l’immediato intervento della Rai per prendere le distanze dal conduttore per i toni “inaccettabili e sproporzionati usati”.

Scontro tra Vespa e Provenzano a Porta a Porta

Nell’occhio del ciclone è finita l’ultima puntata di Porta a Porta e, nello specifico, il momento in cui Peppe Provenzano è intervenuto interrompendo Lucio Malan, in quota Fratelli d’Italia.

Mentre il senatore stava parlando, come spesso capita nelle trasmissioni politiche in tv Provenzano si è sovrapposto, portando Vespa a chiedere ordine d’intervento.

ANSA

“Mettiamoci d’accordo, lei ha parlato: lasci parlare…” gli ha detto cercando di moderare il dibattito, con Provenzano che ha risposto: “Stavamo interloquendo, siamo in uno studio democratico”.

Da qui, però, si è acceso lo scontro tra i due con Vespa che gli ha indicato la poltrona del conduttore e Provenzano che ha risposto con una battuta non andata a genio all’81enne abruzzese.

La reazione di Bruno Vespa

“Vuole venire al posto mio?” ha chiesto Vespa sorridente, con Provenzano che ha sfruttato l’ironia del conduttore per replicare con una battuta.

Quel “non lo farei mai, forse dovrebbe sedersi da quella parte” detto dall’ex ministro per il Sud del governo Conte, facendo riferimento al fatto che Vespa dovesse prendere posto tra gli esponenti della maggioranza, ha portato il conduttore a esplodere di rabbia.

“Non glielo consento! Ha fatto una battuta, se la poteva risparmiare! La prego, adesso stia zitto! Lasci parlare gli altri” lo sfogo di Vespa, con i toni che si sono alzati.

Provenzano, dal canto suo, ha tentato di ribattere per placare gli animi, ma Vespa si è voltato dandogli le spalle ignorandolo.

Ira del Pd: “Rai prenda distanze da Vespa”

Una reazione, quella di Vespa, che non è piaciuta al Partito Democratico che ha chiesto l’immediato intervento della Rai dopo quanto accaduto.

I componenti dem nella Commissione di Vigilanza Rai, infatti, hanno definito “inaccettabile e sproporzionata” la reazione del conduttore, chiedendo all’azienda del servizio pubblico “una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione”.

Poi anche la provocazione: “Comprendiamo il nervosismo nel governo dopo l’esito del referendum, ma non è accettabile da chi ricopre un ruolo nel servizio pubblico”.

La replica di FdI

Non ci sta Fratelli d’Italia, che punta il dito contro il Pd accusato di voler “epurare Bruno Vespa”.

A dirlo è stato Giovanni Donzelli, deputato FdI e responsabile organizzazione del partito della premier Meloni, che ha accusato i dem di sentirsi “in diritto di fare liste di proscrizione in Rai partendo da uno dei conduttori più autorevoli e seguiti dai telespettatori”.

Ed è arrivata anche la risposta alla provocazione del Pd, con tanto di contrattacco: “Se fanno così dopo aver vinto solo un referendum mi immagino cosa accadrebbe se, malauguratamente per gli italiani, dovessero vincere le prossime elezioni politiche”.