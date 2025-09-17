Il video di Enzo Iacchetti contro Mizrahi da Bianca Berlinguer: "Fascista", "S****** ti prendo a pugni"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Durissimo scontro tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, andato in scena a È sempre Cartabianca. Lo storico conduttore di Striscia la Notiziai ha preso posizione nei confronti dei palestinesi e di Gaza, mentre Mizrahi lo ha accusato di non capire nulla di guerra, dandogli del fascista. E Iacchetti ha risposto con parole durissime, minacciando di arrivare alle mani.

Enzo Iacchetti contro Mizrahi: il video dello scontro a È sempre Cartabianca

Toni accesi nella scorsa puntata di È sempre Cartabianca: la conduttrice Bianca Berlinguer ha ospitato il conduttore Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Tra i due è scattato un vero e proprio scontro, come testimonia un video, estratto dalla puntata, che sta facendo il giro del web.

“È una tragedia non voluta sicuramente da Israele”, ha esordito Eyal Mizrahi nel corso dell’intervista, “questa è una guerra di un’organizzazione terroristica che si nasconde dietro i civili”.

Le dichiarazioni di Mizrahi hanno fin da subito contribuito a scaldare gli animi: Enzo Iacchetti ha minacciato di andare via dal programma, con Mauro Corona a fargli eco.

“Non è una guerra, siete sempre stati aggressori dei palestinesi, volete prendere la terra dei palestinesi, l’avete sempre voluta”, ha affermato Iacchetti al presidente della Federazione Amici di Israele.

“Parla di cose di cui non capisce niente”, ha replicato immediatamente Mizrahi, ribadendo più volte che a Israele non interessa il territorio di Gaza.

La reazione di Iacchetti: “S******, ti prendo a pugni”

Mizrahi ha continuato a mantenere salde le sue posizioni, anche di fronte ai dati sul genocidio presentati da Bianca Berlinguer.

Enzo Iacchetti ha quindi ripreso la parola esprimendo chiaramente la propria posizione.

“In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio. Non è una guerra, c’è solo un esercito. Nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi” ha esclamato.

Alle sue parole, Eyal Mizrahi ha replicato dando del fascista a Iacchetti. La reazione del conduttore è stata ovviamente immediata e abbastanza rabbiosa.

“Cosa hai detto s******?” ha immediatamente domandato, minacciando poi Mizrahi con un eloquente “ti prendo a pugni”.

Il post Facebook di Eyal Mizrahi

All’indomani dello scontro con Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca, Mizrahi ha pubblicato un post su Facebook.

Ha condiviso un estratto dell’intervista, accompagnata dalla seguente didascalia: “Mi sentivo come Daniele nella Fossa dei Leoni. Ma sono riuscito a portare le ragioni di Israele anche nel covo dei propal”.