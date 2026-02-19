Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Con questa iniziativa contribuiamo a dare risalto ad una memoria che era stata volutamente sotterrata, si tratta di una drammatica fase della storia dell’umanità: la particolarità delle Foibe è che continuarono a guerra finita. L’ipocrisia del dopoguerra aveva consigliato di non disturbare i manovratori. Nel 2004, con solo 12 voti contrari, fu approvata la legge di cui ancora oggi sono orgoglioso: riuscimmo a ottenere che tutti o quasi (tranne un gruppo di estrema sinistra) aderisse a questa proposta di legge per dare una tardiva giustizia a tante persone che aspettavano anche un risarcimento. A loro questo treno dà, se non conforto, almeno un barlume di verità”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla cerimonia per l’inaugurazione del Treno del Ricordo alla stazione Ostiense di Roma, il convoglio itinerante dedicato alla memoria della drammatica pagina di storia rappresentata dalle foibe e dall’esodo giuliano-dalmata.