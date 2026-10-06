Il video di Jannik Sinner che annuncia il forfait alle ATP Finals di Torino: "Ho bisogno di cure al ginocchio"
Jannik Sinner cannuncia in un video lo stop fino al 2027 per curare il ginocchio: "Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un trattamento".
Jannik Sinner non tornerà in campo nel 2026. Il numero 1 del mondo lo ha annunciato direttamente ai tifosi con un video, spiegando di aver deciso insieme ai medici di sottoporsi a un ciclo di cure per il problema al ginocchio. Lo stop significa rinunciare agli ultimi appuntamenti dell’anno, comprese le ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre, dove avrebbe dovuto difendere il titolo. Sinner è fermo dalle competizioni dopo la vittoria a Wimbledon dello scorso luglio e ora punta al recupero completo in vista della stagione 2027.