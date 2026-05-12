Il video di Mattarella per la Giornata Internazionale dell'Infermiere: "Sanità pilastro della democrazia"
Mattarella sottolinea l'importanza della sanità universale come fondamento della democrazia e della libertà.
“La sanità è un pilastro del welfare, del modello sociale europeo. Il diritto universale alla salute rappresenta una pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà. Non dovrebbe esservi neppure bisogno di ricordare che il necessario radicamento dei servizi di cura non può tollerare disparità tra territori – a partire dalle aree interne dell’Italia: come a dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell’Infermiere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.