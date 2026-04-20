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Il video di Riccardo Magi di +Europa contro il DL Sicurezza, mostra sei grammi di cannabis durante conferenza

Magi protesta in conferenza stampa: cannabis come simbolo contro l'emendamento sul Dl Sicurezza

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Virgilio Notizie

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Sei grammi di cannabis, comprati tramite il link di un canale Telegram poi divisi materialmente sopra il testo del nuovo Dl Sicurezza, in protesta contro l’emendamento approvato al Senato per non riconoscere la lieve entità in caso di uso continuativo – senza distinzioni tra droghe leggere e pesanti. Questa l’iniziativa lanciata dal segretario di +Europa Riccardo Magi in conferenza stampa alla Camera.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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