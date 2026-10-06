Il video di Robert De Niro che insulta Donald Trump dal palco: "Pezzo di m****, giù le mani dal voto"
L'attore attacca duramente il presidente Usa dal palco di “Hands Off Our Vote” a New York, durante la mobilitazione in difesa del diritto di voto
Durissimo attacco di Robert De Niro a Donald Trump dal palco di “Hands Off Our Vote”, la mobilitazione organizzata a New York in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. L’attore si è rivolto alla folla definendo il presidente americano un “codardo” e un “pezzo di m***a”, prima di guidare il pubblico in un coro in difesa del voto. “Quando prova a portarci via la voce e il potere, cosa gli diciamo?”, ha chiesto De Niro, concludendo con l’invito a tenere “le mani lontane dal nostro voto”.