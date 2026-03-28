Il video di Roberto Vannacci che si fa beffe dei contestatori a Firenze: "Chissà quante fave troveremo"
Vannacci ironizza sulle contestazioni antifa a Firenze, mentre inaugura la sede di Futuro Nazionale
“Apertura sede Futuro Nazionale a Firenze: gli antifa preannunciano contestazioni”. Lo scrive sui social Roberto Vannacci, a poche ore dall’inaugurazione del quartier generale del movimento in piazza Tanucci, nella zona del Romito, contro cui si sono mobilitati residenti e movimenti di sinistra. A corredo, Vannacci pubblica un breve video in cui sta sgranando delle fave: “Bella giornata. Oggi fave, chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare…”, afferma giocando sul termine ‘fave’ che a Firenze è usato in accezione volgare per criticare scarsa intelligenza delle persone. Alle 15, a un centinaio di metri di distanza dalla sede di piazza Tanucci, è in programma un presidio di protesta in un’altra strada piazza Leopoldo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.