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“Apertura sede Futuro Nazionale a Firenze: gli antifa preannunciano contestazioni”. Lo scrive sui social Roberto Vannacci, a poche ore dall’inaugurazione del quartier generale del movimento in piazza Tanucci, nella zona del Romito, contro cui si sono mobilitati residenti e movimenti di sinistra. A corredo, Vannacci pubblica un breve video in cui sta sgranando delle fave: “Bella giornata. Oggi fave, chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare…”, afferma giocando sul termine ‘fave’ che a Firenze è usato in accezione volgare per criticare scarsa intelligenza delle persone. Alle 15, a un centinaio di metri di distanza dalla sede di piazza Tanucci, è in programma un presidio di protesta in un’altra strada piazza Leopoldo.